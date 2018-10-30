"Нафтогаз" обнародовал конечные цены на газ для населения

Телеканал "112 Украина"

"Нафтогаз" обнародовал конечные цены на газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на период с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019-го.

По новой формуле расчета, цена реализуемого НАК в рамках специальных обязательств по поставке газа как товара, составит 6 тыс. 235,51 грн за 1 тысячу кубометров (без НДС) и 7 тыс. 482,61 грн за 1 тысячу кубометров (с НДС), передает "Интерфакс-Украина".

С учетом стоимости его доставки, распределения и НДС цена газа для населения составит 8 тыс. 548,92 грн за 1 тысячу кубометров (+22,9 процента к действующей с 1 апреля 2017-го), для ТКЭ - 8 тыс. 361,85 грн за 1 тысячу кубометров (+22,8 процента).

Ранее СМИ опубликовали документ Кабмина, в котором говорится о грядущем подорожании газа для населения - до 10 тыс. грн за тысячу кубометров с 1 мая 2019 года и до 12 тыс. грн с 1 января 2020 года.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В среду, 24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в связи с этим тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" будет ликвидирована в будущем, так как этого требует европейское законодательство.