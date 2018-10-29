Гройсман заявил о ликвидации "Нафтогаза"

Нак "Нафтогаз Украины" / Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" будет ликвидирована в будущем, так как этого требует европейское законодательство.

"В любом случае разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство - добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение - с другой. Таково требование Евросоюза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, то должны пойти на этот шаг", - сказал Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

По словам премьера, на сегодня это невозможно, поскольку в случае ликвидации компании Украина не сможет взыскать долг $2,6 млрд с российского газового монополиста "Газпром".

Кроме того, специалисты и эксперты независимого наблюдательного совета должны разработать модель реорганизации НАК.

Ранее СМИ опубликовали документ Кабмина, в котором говорится о грядущем подорожании газа для населения - до 10 тыс. грн за тысячу кубометров с 1 мая 2019 года и до 12 тыс. грн с 1 января 2020 года.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В среду, 24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в связи с этим тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.