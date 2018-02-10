В Украине хотят вместо субсидий давать деньги

В Украине в случае принятия правительством обновленного постановления о полной монетизации субсидий и льгот на коммунальные услуги, деньги на их оплату будут перечисляться на личный счет получателя.

Средства можно будет получить на счет в банке или через отделения "Укрпочты" уже с уже с 1 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Между тем, министр соцполитики Андрей Рева отметил, что выдавать субсидии деньгами начнутся не ранее 1 января 2019 года. Льготы Кабмин планирует монетизировать с 1 июля 2018 года.

Как известно, субсидии начисляются тем, кому не хватает доходов на оплату коммуналки. Льготы — это право на скидку при оплате коммуналки для определенных категорий людей.

В декабря 2017 года средний размер субсидии для одной семьи уменьшился на 27,2%, то есть составлял 993,4 грн. Сумма субсидий уменьшилась и в целом за 2017 - аж на 43,3% по сравнению с 2016-м.

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