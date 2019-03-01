В Минсоцполитики сообщили, как, где и когда украинцам будут платить субсидии "живыми" деньгами

Монетизация субсидий / Фокус

Монетизация субсидий на услуги ЖКХ будет осуществляться сотрудниками Пенсионного фонда для пенсионеров и сотрудниками Ощадбанка для всех прочих после 12 марта − в формате денежного перевода или поступления на текущий счет.

С таким заявлением в пятницу, 1 марта, выступил глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева в Верховной Раде.

"Выплата субсидий будет осуществляться органами Пенсионного фонда тем, кто получает пенсию. А это 2,323 миллиона домохозяйств, или 70% всех получателей. Будет выплачиваться тем же способом, как и пенсии – в банках или выплата через почтовые отделения. Выплата субсидий будет осуществляться вместе с пенсией. Те, кто, не получает пенсии, а это 1,055 миллиона домохозяйств, смогут получить наличные средства после 12 марта в любом отделении "Ощадбанка" как денежный перевод. Или смогут получить на текущие счета в любое удобное время. Это значит, что не надо идти в отделение 12 марта", − сказал он.

Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019Как утверждает Рева, по состоянию на 20 февраля 2019-го монетизация субсидий утверждена для 3,378 млн домохозяйств.

"Уже в марте 2019 года они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем − это 1681 гривна. Однако это средний показатель, и каждый получит индивидуальную сумму. Аналогичные выплаты они получат в апреле за март и в мае за апрель", - подытожил Рева.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, как монетизация субсидий повлияет на рост цен в Украине. Позднее стало известно, сколько украинцев вообще лишатся субсидий.

