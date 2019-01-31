В Нацбанке рассказали, как монетизация субсидий повлияет на рост цен в Украине

Как монетизация субсидий повлияет на рост цен в Украине / Униан

В Нацбанке дали свой прогноз, как монетизация субсидий в Украине повлияет на рост цен. По их экспертному мнению, влияние будет незначительным.

"Если брать ту информацию, которая сейчас есть, а именно о том, что это будет 6 млрд гривен (наличных выплат – ред.) в месяц, и этот эксперимент будет продолжаться два месяца, то это не выглядит как нечто значительное. В теории, эти 12 млрд грн не должны идти на потребительский рынок, это деньги, которые должны тратиться на коммунальные услуги", – заверил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на сегодняшней пресс-брифинге.

От отметил, что из-за монетизации уровень инфляции 2019 в Украине будет колеблется "в пределах сотой процента".

Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева объяснил, кому из украинцев будет положена субсидия "живыми" деньгами. По словам чиновника, после окончания отопительного сезона 2018/2019 проревизуют эффективность и безналичного, и наличного формата выплаты субсидий.

Как сообщалось, украинцам начнут давать субсидии живыми деньгами прямо перед выборами. Позднее в Госстате заявили о том, что в Украине резко сократилось количество субсидиантов.