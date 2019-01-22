Монетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки люди

Что нужно знать о субсидиях в Украине 2019 / newsradio.com.ua

Монетизация субсидий в Украине 2019 стартовала.

Теперь украинцев ждет три этапа:

1) С 1 января – коснется тех, кто обратится за помощью впервые. Помощь от государства будет перечисляться в государственный Ощадбанк до 5 числа каждого месяца, а банк в свою очередь будет платить по счетам человека за коммуналку непосредственно поставщикам услуг. Остаток по платежам (то есть ту сумму, которую субсидия не покрывает) платить придется самостоятельно. Узнать этот самый остаток можно будет по SMS от банка.

Читайте также"Петина тысяча": как Порошенко использует субсидии в избирательной кампании2) С 1 мая – коснется всех, кто субсидию получает не первый год. Им нужно в мае подать в свое управление соцзащиты декларацию о доходах и заявление на монетизацию. Далее схема такая же, как и на первом этапе: Ощадбанк оплачивает коммунальные счета субсидией украинца, а все, что субсидией не покрылось – доплачивает сам человек. Сумма остатка опять-таки указывается в SMS. Кроме того, проверить размер субсидии, оплаченные услуги и остаток на счету можно будет в личном кабинете.

3) С 1 октября – полная монетизация субсидий 2019: по результатам отопительного сезона каждый субсидиант будет получать наличными все, что было сэкономлено.

Подробнее читайте в нашем материале В Украине ввели монетизацию субсидий: главные изменения при оплате коммуналки.

Кроме того, с 1 мая 2019 украинцы пообещали компенсацию за некачественные коммунальные услуги (после соответствующей проверки) – на тепло, водоотвод и водоснабжение, горячую воду, вывоз бытовых отходов и управление многоквартирным домом.

Монетизация субсидий: сэкономленные деньги на руки

Эксперты утверждают, что получиться сэкономленные деньги у украинцев получится вряд ли.

В первую очередь стоит учесть, что пока что возвращается от государства не более 700 грн – и только тем, у кого есть индивидуальное отопление (электрическое ил газовое). То есть получается, что экономить те же энергоресурсы (чтобы в конце отопительного сезона получить на руки живые деньги) могут преимущественно жители частного сектора. Живя в многоквартирном доме, отопление не прикрутишь.

Каждый дополнительный градус тепла в квартире стоит приблизительно 250 грн за сезон.

В итоге, как показывает практика, практически всю субсидию съедает счет за отопление – а за оставшиеся услуги ЖКХ человеку приходится платить из своего кармана.

Ранее в Нафтогазе рассказали, чем опасны для украинцев монетизированные субсидии. По мнению руководства Нафтогаза, недавнее постановление Кабмина о субсидиях несет в себе определенную опасность.

Как оформить субсидию: новые условия получения субсидии

О новых правилах выдачи этой социальной помощи рассказал руководитель Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко. Он также ответил на вопросы зрителей.

В частности, по его словам, тем, кто уже оформил субсидию, пока ничего делать не надо: они получают помощь от государства по прежней схеме. А вот те, кто обращается за субсидиями с января 2019, нужно будет предоставлять новую форму заявления в органы соцзащиты населения. Органы соцзащиты, после назначения субсидии, передадут информацию в Ощадбанк, а банк самостоятельно открывает расчетный счет на субсидианта, куда и будет зачисляться субсидия.

"Изменения (в оформлении – ред.) касаются чрезвычайно маленького спектра, – заверил Музыченко. – Теперь необходимо указать номер мобильного телефона и дать согласие на обработку этих персональных данных в том числе и Ощадбанку".

При этом чиновник заверил, что отныне люди будут получать на руки всю сумму, которая останется на их коммунальном счету в Ощадбанке – все, что удалось сэкономить – по окончанию отопительного сезона.