В "Нафтогазе" рассказали, чем опасны для украинцев монетизированные субсидии

"Нафтогаз Украины" / УНИАН

Руководство госкомпании-мополиста "Нафтогаз Украины" раскритиковало недавнее постановление Кабмина страны, посвященное предоставлению жилищных субсидий населению в денежной форме.

"К сожалению, наши замечания и предложения не учтены. Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно, без преград распоряжались ими. В то же время деньгами и дальше будут распоряжаться поставщики услуг", - сообщается на официальной странице "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

Читайте такжеВ Украине ввели монетизацию субсидий: главные изменения при оплате коммуналкиПо мнению руководства госкомпании, новое постановление Кабмина несет в себе определенные риски для государства.

"Если государство будет рассчитываться не вовремя, субсидиантам придется оплачивать полный счет самостоятельно", - считают в "Нафтогазе".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили правила предоставление субсидий.