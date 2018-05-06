Субсидии по-новому. Стало известно число украинцев, которые лишатся помощи государства

В Украине уже с 1 мая действуют новые правила начисления субсидий. Отныне помощь государства будет выдаваться живыми деньгами, при этом условия для получения субсидий стали намного жестче.

Планируется, что монетизация субсидий начнется со следующего отопсезона — с 15 октября. По данным экспертов, число субсидиантов может уменьшиться почти на треть.

Главные новшества таковы. Возвращена норма о том, что получателем субсидии не может быть владелец автомобиля (не старше 5 лет, то есть владельцев старых легковушек это не коснется), кроме мопеда и машины, предоставленной органом соцзащиты населения (для инвалидов). Не назначат теперь субсидию, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома — 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Тот, кто сдает в аренду жилье или другую недвижимость, должен будет указать данный источник доходов в декларации, подаваемой при обращении за субсидией. Если претендент на госпомощь не указал факт аренды и это обнаружит социнспектор при проверке — субсидианта не только лишат субсидии, но и сообщат в фискальную службу о неуплате им налогов (грозит штраф до 34 тыс. грн). Когда претендент на субсидию заявляет, что он безработный, но при этом не стоит на учете в центре занятости, ему автоматически начислят доход 5286 грн (три прожминимума), пишет "Сегодня".

При этом Кабмин с 1 мая урезал оплачиваемые государством нормы расхода на субсидирование отопления, на которое уходит львиная доля госденег. Теперь на обогрев 1 кв. м жилья в пределах соцнорм (21 кв. м/чел. + 10,5 кв. м на семью) субсидируется 4,5 куб. м газа в месяц (было 5,5), либо 30 кВт/ч электроэнергии (было 65 кВт/ч), или 0,0431 Гкал при централизованном отоплении (было 0,0548).

Экономисты говорят, что главная причина ограничения количества субсидиантов — нехватка денег в госбюджете.

"У нас 44% семей получают госпомощь на оплату "коммуналки", в других странах — до 10%, наше государство уже должно коммунальщикам 27 млрд грн, — говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Есть и те, кто обворовывает бюджет, будучи состоятельным. После принятых Кабмином мер с нового отопсезона получателей субсидий станет на треть (до 2 млн семей) меньше".

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с введением новых правил предоставления субсидий, около 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять их с начала нового отопительного сезона.