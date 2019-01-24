Министр Рева объяснил, кому из украинцев будет положена субсидия "живыми" деньгами

Монетизация субсидий / EtCetera

В Украине в дальнейшем "устаканятся" и будут параллельно работать два механизма предоставления людям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - как в безналичной, так и в наличной форме.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минсоцполитики со ссылкой на прогноз главы ведомства Андрей Рева.

"При наличной выплате субсидий существуют серьезные риски непоступления средств целевой помощи конечному получателю", — сказал он.

По словам Ревы, сразу после окончания отопительного сезона 2018/2019 будет осуществлена ревизия эффективности работы как безналичного, так и наличного вариантов предоставления субсидий украинцам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам начнут давать субсидии живыми деньгами прямо перед выборами. Позднее в Госстате заявили о том, что в Украине резко сократилось количество субсидиантов.