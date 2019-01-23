В Украине резко сократилось количество субсидиантов

Субсидии / EtCetera

В 2018 году субсидии получали более 6,5 млн домохозяйств в Украине и их количество сократилось на 25,8% по сравнению с 2017 годом.

Существенно уменьшился и средний размер субсидии: по данным Госстата, по состоянию на декабрь прошлого года, он составил 713 грн, что на 28,8% меньше, чем в декабре 2017 года.

Напомним, Кабмин Украины планирует в ближайшие месяцы запустить процесс выдачи жителям страны субсидий на услуги ЖКХ в формате "живых денег". Ожидается, что первые выплаты начнутся в самый канун президентских выборов − в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го).

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиТакже есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.

Ожидается, что в месяц на выплаты из бюджета на такие цели придется потратить от 5 до 6 млрд гривен. Те же украинцы, которые начали получать субсидии с 1 января 2019-го, их получат через безналичное перечисление на карты Ощадбанка.