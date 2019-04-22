Гройсман и Коболев согласовали цены на газ на май

Цены на газ в Украине в мае будут снижены / Фото: УНИАН

Цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года будут снижены до 8247 грн за тысячу кубометров.

Такая цифра была согласована на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

"По поручению Кабинета министров НАК Нафтогаз Украины совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В сообщении также раскрывается суть нового механизма по формированию цены на газ.

"Если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне", - добавили в компании.

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Ожидается, что изменения в действующие договоре на продажу газа между Нафтогазом и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая текущего года.

Как известно, на заседании правительства 17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за кубический метр.