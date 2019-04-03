В Нафтогазе заявили, что уже снизили цены на газ для населения

3 апреля 2019, 14:55

В компании сообщили, что выполнили распоряжение Кабмина еще 1 апреля.

Нафтогаз
Нафтогаз / УНИАН

Нафтогаз Украины уже выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с 1 апреля 2019 года с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Twitter.

"Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн. В частности, 19 марта мы опубликовали ценовые предложения на газ с 1 апреля 2019 года для потребителей. Нам удалось закупить достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей и снизить цены на 2%. Также нам удалось снизить цену на газ за счет снижения собственной маржи. Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы не можем, это частные компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Нафтогазе также сообщили, что промышленные потребители будут покупать газ на условиях предоплаты, по цене 5990 грн/тыс. куб. м.

Ранее Кабмин разрешил Нафтогазу продавать газ населению дешевле.

А глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

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газ Нафтогаз Кабмин снижение цены население
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