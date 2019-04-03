Гройсман примазался к понижению цены на газ для населения

3 апреля 2019, 13:48

В самом Нафтогазе распоряжение правительства комментируют сдержанно.

Владимир Гройсман
Гройсман примазался к понижению цены на газ для населения / Reuters

В ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман решил еще раз повторить, что в Украине с 1 апреля снизили цены на газ для населения – но преподнес эту новость под новым соусом.

С 1 апреля 2019 года конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза должна составлять 8,38 грн за куб. Это на 2% ниже цены, которая была установлена правительством. И об этом НАК объявлял еще 20 марта. 

Гройсман сегодня напомнил Нафтогазу об этом обещании, признав, что "чем дешевле будут продавать, тем лучше". По его словам, время прикрутить цену на газ "как раз наступило".

Читайте такжеОт скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апреле"Сегодня (3 апреля – ред.) мы приняли решение, которое дает право Нафтогазу устанавливать меньшие цены, чем 8,55 грн. Но не выше. Прошу довести это решение Нафтогазу и обязываю НАК с 1 апреля продавать газ населению дешевле 8,55 грн. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены", – заявил премьер.

В то же время в самом Нафтогазе распоряжение правительства комментируют сдержанно.

"Нам еще неизвестно, что там (в соответствующем документе – ред.). Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменяет существующий режим ПСО и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой Нафтогаз и бытовыми потребителями. Мы ожидаем публикации документа и сможем прокомментировать его после анализа наших юристов", – цитирует РБК-Украина пресс-службу НАК.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

Как сообщалось, Киевтеплоэнерго повысит с 1 мая 2019 года тарифы на поставку электрической энергии и теплоснабжение. Тариф на электроэнергию повысят на 24%, а на тепло – на 19%.

В начале марта экс-министр назвал справедливую цену на газ. По его мнению, в Украине, которая располагает множеством газовых скважин, не может действовать монополист – НАК Нафтогаз.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

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Нафтогаз Кабмин цены на газ Владимир Гройсман
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