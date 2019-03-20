Украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата

Нафтогаз снизил цену на газ для населения и промышленных потребителей.
С 1 апреля 2019 года конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза составит 8,38 грн за куб. Это на 2% ниже цены, которая была установлена правительством, отметила пресс-служба НАК.
По информации компании, данная цена включает НДС и затраты на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.
Кроме того, Нафтогаз снизил цену на газ и для промышленных потребителей. С апреля они смогут покупать газ по цене 7188 грн/куб на условиях предоплаты. Это на 19% меньше цены на март (с учетом НДС).
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.
Как сообщалось, Киевтеплоэнерго повысит с 1 мая 2019 года тарифы на поставку электрической энергии и теплоснабжение. Тариф на электроэнергию повысят на 24%, а на тепло – на 19%.
В начале марта экс-министр назвал справедливую цену на газ. По его мнению, в Украине, которая располагает множеством газовых скважин, не может действовать монополист – НАК Нафтогаз.
Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.
Монетизация субсидий 2019: что нужно знать
В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению.
С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств.
Что нужно для получения субсидии:
- подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;
- подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;
- открыть счет в Ощадбанке, на который будет начисляться субсидия;
- дать согласие на обработку персональных данных.