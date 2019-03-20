Украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата

Украинцам снизили цены на газ / Униан

С 1 апреля 2019 года конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза составит 8,38 грн за куб. Это на 2% ниже цены, которая была установлена правительством, отметила пресс-служба НАК.

По информации компании, данная цена включает НДС и затраты на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

Кроме того, Нафтогаз снизил цену на газ и для промышленных потребителей. С апреля они смогут покупать газ по цене 7188 грн/куб на условиях предоплаты. Это на 19% меньше цены на март (с учетом НДС).

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

Как сообщалось, Киевтеплоэнерго повысит с 1 мая 2019 года тарифы на поставку электрической энергии и теплоснабжение. Тариф на электроэнергию повысят на 24%, а на тепло – на 19%.

В начале марта экс-министр назвал справедливую цену на газ. По его мнению, в Украине, которая располагает множеством газовых скважин, не может действовать монополист – НАК Нафтогаз.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.