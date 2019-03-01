Коррупционная модель: экс-министр назвал справедливую цену на газ

Владимир Лановой назвал справедливую цену на газ / УНИАН

Установление в Украине сверхвысоких цен на газ является искусственной операцией в интересах монополистов, заявил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его мнению, в Украине, которая располагает множеством газовых скважин, не может действовать монополист – НАК Нафтогаз.

"Это - коррупционная модель, заимствованная из России. Недостаточно привести цену на газ до реально справедливого уровня - нам надо демонополизировать Нафтогаз путем его реорганизации, как это было сделано в начале ХХ века, когда была демонополизирована нефтяная империя Рокфеллера путем продажи его активов многим инвесторам", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

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Эксперт считает, что реальной справедливой ценой на газ является та цена, которую воспринимают потребители и могут заплатить за нужные им объемы.

"Если за потребителя платит государство, то это - не справедливая цена. Она приносит монополистические сверхприбыли и питает коррупцию во власти", - добавил Лановой.

Напомним, ранее эксперт объяснил, в чем подвох с монетизацией субсидий.