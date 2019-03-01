"Крупнейшая афера в Украине": эксперт объяснил, в чем подвох с монетизацией субсидий

1 марта 2019, 20:38

Субсидии и тарифы – это неправильная политика государства, отметил Лановой.

Субсидии
В чем подвох с монетизацией субсидий / EtCetera

Порошенковский режим разрушил рыночные отношения в стране, расколол общество на тех, кто получает услуги бесплатно, и на тех, кто платит полностью, заявил президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

Во время чата на Главреде он озвучил свое отношение к монетизации субсидий в Украине.

"Этот режим забрал деньги из инновационных рынков на финансирование сверхприбылей Нафтогаза. Чрезмерные цены и тарифы разрушают малый и средний бизнес и делают невозможным формирование среднего класса", – отметил эксперт.

Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019Он напомнил, что в странах Центральной Европы субсидии бедным гражданам предоставлялись в течение первых трех лет после начала "шоковых терапий". Получателями субсидий были бедные, доля таких людей не превышала 10% от всей численности населения.

"Субсидии и тарифы – это не просто неправильно. Это является крупнейшей аферой ХХ века в нашей стране", – резюмировал Лановой.

Ранее глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что субсидии имеют индивидуальный характер, и их размер колеблется от 0 до 24 тысяч гривен

Уже сообщалось, что украинцам начнут давать субсидии живыми деньгами прямо перед выборами. Так, в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го). Также есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.

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Монетизация субсидий 2019: что нужно знать

В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению.

С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств. 

Что нужно для получения субсидии:

  • подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;
  • подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;
  • открыть счет в Ощадбанке, на который будет начисляться субсидия;
  • дать согласие на обработку персональных данных.
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