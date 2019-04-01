От скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апреле

Что и как меняется в Украине с 1 апреля 2019 / 1zoom.ru

1 апреля – это не только День смеха 2019. Некоторые изменения, которые вступят в силу с этой даты, будут совсем не смешными для украинцев. С другой стороны, поводов для радости тоже будет хватать.

Главред разобрался, что и как меняется в Украине с 1 апреля 2019 и как это отразится на жизни простых граждан.

Тарифы на газ и воду

С 1 апреля 2019 года конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза составит 8,38 грн за куб. Это на 2% ниже цены, которая была установлена правительством.

В то же время уже с 1 апреля 2019 порядка пяти миллионов украинцев рискуют остаться без водоснабжения. Чтобы этого не произошло, НКРЭКУ придется "срочно установить экономически обоснованный тариф".

Ж/д-билеты Укрзализныци: расписание поездов в Украине и стоимость билетов

Читайте такжеПасха 2019: какие выходные ждут украинцевУкрзализныця с 1 апреля повысит тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

В финплане также предусмотрено повышение тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом с апреля 2019 года на 14,2%.

При этом назначены дополнительные поезда на Пасху. В Укрзализныце уже огласили весь список. В целом, в период с 26 апреля по 5 мая будут курсировать семь дополнительных поездов и дополнительных рейсов обычных составов.

Что ждет украинцев, у которых нет декларации с врачом

В Минздраве уже похвастались, что с 1 апреля 2019 года МОЗ может завершить финансирование пациентов, которые не подписали декларации с врачами.

Однако конечного срока для подписания декларации с врачом нет: заключать договор можно в любое время. Более того – при желании сменить семейного врача на другого специалиста это можно сделать в любой момент и абсолютно бесплатно.

То есть после 1 апреля украинец без проблем может выбрать педиатра, терапевта и подписать декларацию.

Весенний призыв 2019 в Украине: сроки

С 1 апреля стартует весенний призыв 2019 в Украине. Он продлится до 31 мая.

Согласно распоряжению Кабмина, призыву в армию весной 2019 в Украине подлежат почти 19 000 человек.

Курс доллара в Украине в апреле 2019

Курс доллара к гривне после президентских выборов девальвирует при любом раскладе – кто бы ни стал президентом.

Финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко рассказал Главреду, что курс вплотную приблизится к отметке 28 грн/$. А вот более серьезного краха украинской валюте стоит ждать, если начнутся массовые политические протесты.

"…это может привести к очень резкому падению курса гривны вплоть до 35-40 грн/$", – уверен Повторенко.

Ранее эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом. В частности, экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

Если же говорить о том, что будет с гривной в ближайшее время, то официальный курс доллара к гривне от НБУ на 01.04.2019 составил 27,2091 грн/$. Курс евро к гривне, по сути, не изменился (колебания не превысили одной копейки) и составил 30,5676 грн/ евро.

Погода на апрель 2019 в Украине

Погода в апреле 2019 готовит украинцам немало метеосюрпризов. Температурные рекорды столбики термометров начнут штурмовать уже после 10 апреля. А уже к концу апреля можно ожидать от +20 градусов до +30 градусов.

В центральных областях Украины 1-4 апреля ожидается достаточно прохладная погода: +2-3 градуса ночью и +6-8 днем.

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиКак рассказал народный синоптик Леонид Горбань, с 5 апреля резко потеплеет до +12-16 градусов днем, а с 17-18 апреля — до +21 градуса (ночью — +6-9 градусов), а после 21 апреля ожидаются ветры, дожди и, как следствие, небольшое похолодание.

Ряд неожиданностей стоит ожидать и от прогноза погоды на май 2019.

Украина и НАТО

1 апреля два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом.

Гороскоп на апрель 2019

Апрель 2019 – это силовая точка года, когда нужно активно разрабатывать собственные стратегии и планы, поскольку этот месяц даст большие возможности для роста, самореализации и воплощения задуманного. В апреле легко можно будет совершить жизненный рывок. Подробнее читайте в нашем материале Гороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение.