В Одессу прибудут два корабля НАТО

Корабли НАТО / РИА Новости

1 апреля два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Об этом сообщает посольство Канады в Украине на своей странице в Facebook.

Фрегат Королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

"Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей проведут встречи с военными Украины и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту во время открытых для посещений часов", - идет речь в сообщении.

Фрегат Королевских ВМС Канады Торонто / Украинский Милитарный Портал

Торонто - фрегат класса Галифакс, которые с 1992 года находятся на вооружении Королевских ВМС Канады водоизмещением 3875 тонн. Носитель протикорабелних ракет Гарпун. Противолодочное вооружение - два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО - ЗРК Sea Sparrow, артиллерийское - 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет - Sikorsky CH-148 Cyclone.

Фрегат ВМС Испании Санта Мария / Украинский Милитарный Портал

Санта Мария - фрегат класса Санта Мария, которые являются модификацией американского проекта Оливер Хазард Перри. Водоизмещение - 3610 тонн. Противокорабельное вооружение - ПКР Гарпун, которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное - два торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа - 1-2 вертолеты SH-60 Seahawk.

Напомним, 24 марта в морской торговый порт Одессы для участия в учениях с кораблями ВМС Украины по программе PASSEX вошел корабль французских ВМС M653 Capricorne.

Ранее в Одессе также побывал американский эсминец Дональд Кук, с крылатыми ракетами Томагавк.