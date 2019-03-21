Путин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО - эстонская разведка

21 марта 2019, 03:12

Эстонская разведка предупреждает, что РФ для шпионажа использует гражданские корабли.

Российские корабли
Российские корабли / Comments.UA

Кремль может использовать российские гражданские корабли, чтобы шпионить за военной инфраструктурой стран-членов НАТО. К таким выводам пришла разведка Эстонии, пишет польское издание Onet Wiadomości.

Согласно анализу эстонской разведки, российский президент Владимир Путин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО, особенно когда Беларусь реанимировала свои отношения с Западом. В случае войны страны Балтии, которые в прошлом находились в орбите влияния СССР, являются главной целью Москвы.

"Даже если вероятность худшего сценария невелика, нельзя исключать неожиданные процессы, организованные авторитарным режимом Путина", - говорится в отчете разведки Эстонии.

По данным эстонской разведки, российские гражданские корабли широко используются для слежки за военной инфраструктурой стран Североатлантического альянса. Особый интерес вызывают районы, где проводятся военные учения НАТО.

Попытки проникнуть в чужие территориальные воды без разрешения, под предлогом укрытия от шторма или технического ремонта, становятся все более частыми. Этот тип поведения явно отличает русские корабли от обычных гражданских кораблей из других стран.

Читайте такжеРоссийский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times"Этот метод стар, как мир. Все это применяют. Однако, если активность россиян возрастает, нужно быть бдительным", – предупреждает Дариуш Козеравский, профессор Ягеллонского университета в Польше.

Российский гражданский флот, по мнению эстонской разведки, является своего рода продолжением государственной власти и может использоваться для сбора информации, выполнения военных задач или проведения секретных операций, если это необходимо.

"Больше внимания следует уделять гражданским судам, плавающим под российским флагом, особенно условиям, при которых они могут заходить в территориальные воды и пребывать в портах других стран", - рекомендуют эстонские спецслужбы.

По словам Козеравского, это также является элементом информационной войны. При небольших финансовых затратах одна сторона конфликта может привлечь внимание противника и получить психологическое преимущество, взяв инициативу в свои руки. А вторая сторона - почувствовать дыхание России и мобилизовать Североатлантический альянс для реакции всеми возможными способами, позволяющими эффективно ограничивать деятельность Москвы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия НАТО разведка шпионаж Эстония корабли иносми
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:12
Путин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО - эстонская разведка
02:01
Ученые выяснили, как бытовые хлопоты влияют на регулярность секса
01:16
Кабмин проиграл Коболеву: что ждет украинскую газовую отрасль в 2019 году мнение
00:50
Врач Началовой прокомментировал слухи о ее смерти от рака
00:28
Volkswagen перенесет свой завод из Украины в Сербию – СМИ
20 марта, среда
23:55
"На мужа похож": Джамала впервые показала лицо маленького сына Видео
23:31
Убойный кавер на песню Kazka Плакала: священник показал дороги Львовской области Видео
23:09
В Сети потешаются над реакцией Супрун на шоу Ляшко во время заседания правительства Видео
22:44
В России экстренно госпитализировали порноактрису Беркову Видео
22:18
"Конвульсии Порошенко": в России отреагировали на новые украинские санкции
22:00
Владимир Дантес описал "страсти" в отношениях с Надей Дорофеевой Видео
21:21
Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны
21:15
"Обскакала Киркорова": СМИ назвали стоимость выступления Светланы Лободы
20:45
Во Львове маршрутка убила школьницу, опубликованы фото и видео с места трагедии Фото Видео
20:43
Посол США передала список людей, которых просила не преследовать – Луценко Видео
20:15
Свежий президентский рейтинг: Зеленский почти в два раза опережает Порошенко — опрос Видео
20:12
"Сущность власти – воровство": экс-нардеп рассказал об опасных страхах Порошенко
19:39
"Самое сильное снижение счастья": названо место Украины в рейтинге счастья 2019 Видео
19:07
Украина совместно с Нигерией начнет исследовать космос
18:29
Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха
18:00
Вятрович анонсировал пересмотр истории ряда городов Украины
17:59
В России умер актер фильма Девчата
17:27
Украина ввела новые санкции против России
17:18
Экс-лидеру боснийских сербов Караджичу "выписали" пожизненное в Гааге
16:51
"Ну это вообще катастрофа, б*ять": Гройсман расстроился поведением Ляшко Видео
16:48
Тимошенко и лидеры ИТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве
16:38
"Секс до пяти раз в день": Волочкова разоткровенничалась в интервью Собчак
16:06
"Неудачный полет": в Киеве экстремал прыгнул с многоэтажки с парашютом
16:02
Туалетная история: Омелян хочет отремонтировать туалет на николаевском ж/д вокзале с Гройсманом и Кравцовым Видео
15:07
Зеленский рассказал, почему готов был уступить Вакарчуку на выборах президента
15:01
В НФ призвали привлечь Медведчука к ответственности за госизмену
14:43
Показала все: Майли Сайрус выложила в Сеть свое свежее голое фото
14:40
Газпром уведомляет страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину - Коболев
14:23
Стали известны "рецепты" счастья Видео
14:21
"Зачем продлили контракт с ворюгой?": Ляшко поднял хай на заседании Кабмина Видео
13:53
"Капец как видны импланты": Светлана Лобода сверкнула соском, опубликовано видео Видео
13:23
Джемилев рассказал о секретном отчете ФСБ по Крыму
12:58
Уходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значит мнение
12:57
"Двадцать лет сочиняю х*йню": Шнуров распустил Ленинград и объявил прощальные гастроли
12:51
"Слишком сексуальная девочка": Тина Кароль заворожила необычным фото голых ног Видео
12:38
Историческое решение: парламент Казахстана проголосовал за переименование Астаны в Нурсултан Видео
12:08
В Киеве зверски зарезали молодого ветерана-АТОшника
12:04
Работу оставим, зарплату – нет: с Коболевым продлили контракт Видео
12:02
В Украине растет количество ж/д аварий
11:49
"Наслаждаемся": синоптик объяснила, сколько украинцам радоваться теплу – до новых морозов Видео
11:31
Первый шаг к трону: дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана Видео
11:20
С ревом набирают высоту: Украинская боевая авиация провела учения - потрясающее видео Видео
11:04
Украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата Видео
10:56
Отец Началовой рассказал в деталях о причине ее смерти
10:55
Как Трампу противостоять Путину в Украине и Венесуэле мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться