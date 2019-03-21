Путин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО - эстонская разведка

Российские корабли / Comments.UA

Кремль может использовать российские гражданские корабли, чтобы шпионить за военной инфраструктурой стран-членов НАТО. К таким выводам пришла разведка Эстонии, пишет польское издание Onet Wiadomości.

Согласно анализу эстонской разведки, российский президент Владимир Путин готов пойти на крупномасштабную войну с НАТО, особенно когда Беларусь реанимировала свои отношения с Западом. В случае войны страны Балтии, которые в прошлом находились в орбите влияния СССР, являются главной целью Москвы.

"Даже если вероятность худшего сценария невелика, нельзя исключать неожиданные процессы, организованные авторитарным режимом Путина", - говорится в отчете разведки Эстонии.

По данным эстонской разведки, российские гражданские корабли широко используются для слежки за военной инфраструктурой стран Североатлантического альянса. Особый интерес вызывают районы, где проводятся военные учения НАТО.

Попытки проникнуть в чужие территориальные воды без разрешения, под предлогом укрытия от шторма или технического ремонта, становятся все более частыми. Этот тип поведения явно отличает русские корабли от обычных гражданских кораблей из других стран.

Читайте такжеРоссийский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times"Этот метод стар, как мир. Все это применяют. Однако, если активность россиян возрастает, нужно быть бдительным", – предупреждает Дариуш Козеравский, профессор Ягеллонского университета в Польше.

Российский гражданский флот, по мнению эстонской разведки, является своего рода продолжением государственной власти и может использоваться для сбора информации, выполнения военных задач или проведения секретных операций, если это необходимо.

"Больше внимания следует уделять гражданским судам, плавающим под российским флагом, особенно условиям, при которых они могут заходить в территориальные воды и пребывать в портах других стран", - рекомендуют эстонские спецслужбы.

По словам Козеравского, это также является элементом информационной войны. При небольших финансовых затратах одна сторона конфликта может привлечь внимание противника и получить психологическое преимущество, взяв инициативу в свои руки. А вторая сторона - почувствовать дыхание России и мобилизовать Североатлантический альянс для реакции всеми возможными способами, позволяющими эффективно ограничивать деятельность Москвы.