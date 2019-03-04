"Мы стоим бок о бок": дипломат США заявил о готовности НАТО поддержать Украину

Гордон Сондланд заявил о готовности НАТО противостоять в Украине российской агрессии / Фото: France 24

Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордон Сондланд заявил, что Украина может быть уверена в абсолютной поддержке со стороны НАТО.

"Когда речь идет о действительно важных вещах, таких как поддержка народа Украины, мы стоим бок о бок, и делегация высокого уровня, которая прибыла со мной, является лишь еще одним подтверждением того", - цитирует американского дипломата Радио Свобода.

По словам Сондланда, Евросоюз и США объединяют усилия, чтобы помочь Киеву противостоять российской агрессии. Он добавил, что подтверждением служит ракетный эсминец США в порту Одессы.

После визита в Одессу посол заявил, что Альянс требует от России освободить украинских моряков, захваченных конце ноября 2018 года в Черном море.

Дипломат констатировал, что распространение информации об ухудшении отношений США с Евросоюзом не соответствует действительности. Он подчеркнул важность единства союзников в вопросе, касающемся Украины.

Как известно, американский ракетный эсминец Дональд Кук базировался в Одесском порту для проведения учений.

Напомним, на эсминце США Дональд Кук Петр Порошенко встретился с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.