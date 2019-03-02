Нардеп рассказал, как Порошенко поссорился с рядом стран НАТО

Президент Украины Петр Порошенко

Нардеп Андрей Билецкий (внефракционный) заявил, что президент Петр Порошенко поссорил Киев с некоторыми странами НАТО из-за оружия.

Об этом Билецкий рассказал в интервью 4 каналу.

По словам нардепа, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по бросовой цене, узнав, что Порошенко якобы использует запчасти в коррупционных целях.

"Получая запчасти из России, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось", - сказал Билецкий.

Накануне журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.