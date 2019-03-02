Как рушится мечта Порошенко

Михаил Подоляк

политтехнолог

2 марта 2019, 07:16

Петру Алексеевичу и Ко пора думать о том, куда, кто и с какими деньгами побежит.

Порошенко, Давос
Порошенко и Ко получили оплеуху от общества/ president.gov.ua

Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом - "не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто-то нападет".

Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сc..т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству "крутой евроАфрики".

Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры. И бесконечно "лепят горбатого". И оправдания звучат в легендарном стиле "тупой ещё тупее". Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Ольга Богомолец вместо топить Юлию Тимошенко, начинает топить за Тимошенко, а Анатолий Гриценко кормится на твоем же электоральном поле.

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Жёсткий демарш министра внутренних дел Арсена Авакова и его прямое заявление о строительстве Петром Порошенко глобальной скупочной сетки на 1,5 млрд.

Прямая крысиная скупка пенсионеров через Пенсионный Фонд за копейки. Гимн цинизму.

Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс - "так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти"?

Болезненная шизофрения. По версии жены Луценко "Владимир Путин заказал компроматные кампании" и "он же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии.

И тут же Генпрокурор Юрий Луценко (центр законности) прямо говорит о том, что "контрабанда допустима". Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан, Розенблат и прочие бюджет-воры - не преступники.

Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели - взяли много денег и примитивно кинули.

Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуКороче, команда Петра Алексеевича за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы голосовать за любые новые лица. Жирнейшая оплеуха.

Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она также будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным "незаконным обогащением".

Ну и психиатрическое. Боты продолжают бесконечно лепить на свои стены идиотские картиночки о Тимошенко и Зеленском, чем вызывают удивление у персонала психлечебницы (общества). Потому что повестка-то уже давно изменилась. И надо бы говорить о том, куда, кто и с какими деньгами побежит...

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скандал коррупция Петр Порошенко выборы-2019 Михаил Подоляк
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