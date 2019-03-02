Как рушится мечта Порошенко

Порошенко и Ко получили оплеуху от общества/ president.gov.ua

Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом - "не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто-то нападет".

Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сc..т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству "крутой евроАфрики".

Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры. И бесконечно "лепят горбатого". И оправдания звучат в легендарном стиле "тупой ещё тупее". Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Ольга Богомолец вместо топить Юлию Тимошенко, начинает топить за Тимошенко, а Анатолий Гриценко кормится на твоем же электоральном поле.

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Жёсткий демарш министра внутренних дел Арсена Авакова и его прямое заявление о строительстве Петром Порошенко глобальной скупочной сетки на 1,5 млрд.

Прямая крысиная скупка пенсионеров через Пенсионный Фонд за копейки. Гимн цинизму.

Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс - "так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти"?

Болезненная шизофрения. По версии жены Луценко "Владимир Путин заказал компроматные кампании" и "он же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии.

И тут же Генпрокурор Юрий Луценко (центр законности) прямо говорит о том, что "контрабанда допустима". Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан, Розенблат и прочие бюджет-воры - не преступники.

Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели - взяли много денег и примитивно кинули.

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Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она также будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным "незаконным обогащением".

Ну и психиатрическое. Боты продолжают бесконечно лепить на свои стены идиотские картиночки о Тимошенко и Зеленском, чем вызывают удивление у персонала психлечебницы (общества). Потому что повестка-то уже давно изменилась. И надо бы говорить о том, куда, кто и с какими деньгами побежит...