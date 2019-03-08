Sea Breeze-2019: эксперт спрогнозировал влияние украинско-американских учений на РФ

8 марта 2019, 03:03

Украине не стоит провоцировать Россию, полагает аналитик.

Эксперт считает, что Россия не изменит поведение из-за учений Sea Breeze-2019
Россия не изменит поведение из-за учений Sea Breeze-2019, считает эксперт / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, что Российская Федерация не изменит свое поведение в Керченском проливе из-за очередных украинско-американских учений — Sea Breeze-2019.

Украине необходимо наращивать военную мощь и не идти на конфликт с Россией, рассказал аналитик на чате в Главреде.

По его словам, украинским судам не стоит еще раз пытаться пройти через Керченский пролив, потому что понятно, какой будет реакция РФ. 

"Учения Sea Breeze у нас проводятся регулярно. И это хорошо. Еще лучше будет, если на украинской территории появится какая-то американская или натовская военная база, с постоянным патрулированием эсминцев", — отметил собеседник.

Загородний полагает, что будет совсем-совсем хорошо, если будет демонстративное прохождение суден через Керченский пролив под конвоем с американским флагом.

"Все-таки ожидаю от США признания Украины союзником вне НАТО. Конгресс США принимал такое решение в 2015 году, но г-н Обама (бывший президент Штатов Барак Обама — Ред.) заветировал. Он тоже был "великим миротворцем" и считал, что с Россией можно по-другому разговаривать", — заявил эксперт.

"Как бы мы ни относились к Трампу (Дональд Трамп — Ред.), сколько бы ни считали его пророссийским, но все-таки оружие — Джавелины (противотанковые ракетные комплексы — Ред.) — он дал Украине", — сказал аналитик. 

Читайте такжеСША отказались помогать Порошенко, если он отправит корабли в Керченский пролив - СМИЭксперт подчеркнул, что "это — конкретный ход и знак, что будем бить сильно, но аккуратно". "Допускаю, что при Трампе может быть принято такое решение, но посмотрим, как будет развиваться ситуация", — отметил он.

"Мы должны наращивать военную мощь, но не провоцировать Россию в тех сферах, где она точно может выиграть, потому что мы должны понимать, что Россия будет пользоваться любым моментом, чтобы представить Украину в качестве главного зачинщика столкновений с ядерной державой. И Россия всегда будет права, потому что она — ядерная держава", — предупредил собеседник.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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