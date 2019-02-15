Стали известны сроки украинско-американских учений Sea Breeze 2019

В Украине пройдут учения Sea Breez

С 1 по 12 июля в северо-западной части Чёрного моря пройдут совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019.

"Международные учения Sea Breeze 2019 проведут в Украине с 1 по 12 июля", — сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Как уточняется, учения будут проводиться в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"Главным преимуществом будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, ведь военнослужащие украинских подразделений совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО с использованием всех нормативных документов международной организации", - добавили в НГУ.

Напомним, в конце января корабельно-катерный состав Госпогранслужбы (ГПС) Украины осуществил плановые выходы в районы Азовского и Черного морей.