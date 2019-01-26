Украинские корабли вышли в район Азовского и Черного морей

Корабль морской охраны "Григорий Куропятников" ВМС ВСУ / korabli.eu

Корабельно-катерный состав Госпогранслужбы (ГПС) Украины осуществил плановые выходы в районы Азовского и Черного морей.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

"В течение недели силами Морской охраны Государственной пограничной службы Украины осуществлены плановые выходы корабельно-катерного состава в районы ответственности Азовского и Черного морей", - сказано в сообщении.

Во время несения службы пограничники проверили порядок плавания, а также соблюдения режима государственной границы и прилегающей зоны иностранными и украинскими судами - было обследовано более 3,5 тысячи квадратных миль определенных морских районов.

Обнаружено и распознано около 40 судов различной классификации, обеспечено сопровождение грузовых судов, направлявшихся в украинские порты, в частности, в Мариупольский морской торговый порт.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.