Украинские корабли вышли в район Азовского и Черного морей

Обследовано более 3,5 тысячи квадратных миль определенных морских районов.
Корабельно-катерный состав Госпогранслужбы (ГПС) Украины осуществил плановые выходы в районы Азовского и Черного морей.
Об этом сообщила пресс-служба ГПС.
"В течение недели силами Морской охраны Государственной пограничной службы Украины осуществлены плановые выходы корабельно-катерного состава в районы ответственности Азовского и Черного морей", - сказано в сообщении.
Во время несения службы пограничники проверили порядок плавания, а также соблюдения режима государственной границы и прилегающей зоны иностранными и украинскими судами - было обследовано более 3,5 тысячи квадратных миль определенных морских районов.
Обнаружено и распознано около 40 судов различной классификации, обеспечено сопровождение грузовых судов, направлявшихся в украинские порты, в частности, в Мариупольский морской торговый порт.
Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.
В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.