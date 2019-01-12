Командующий ООС предупредил: Россия хочет пробить сухопутный коридор в Крым

12 января 2019, 18:53

Азовское море представляет особый интерес для России, подчеркнул Сергей Наев.

Армия ВСУ
Бойцы ВСУ / Минобороны Украины

Россия планирует продолжить провоцировать конфликт на Донбассе, а также создать сухопутный коридор в аннексированный Крым.

По словам командующего Объединенных сил Сергея Наева, если российские оккупационные силы не атакуют, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт на востоке Украины.

"В настоящее время враг сосредотачивает свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря", - подчеркнул он в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Читайте такжеВ ООС заявили о создании противодиверсионной группировки на Азовском направлении

Наев также отметил, что Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.

"И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", - добавил командующий ООС.

Отметим, по сообщению пресс-центра операции Объединенных сил, на Донбассе в течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, оккупанты дважды нарушили режим тишины.

Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Вольный на Попаснянском направлении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ранее стало известно, что в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Крым Сергей Наев ООС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:53
Командующий ООС предупредил: Россия хочет пробить сухопутный коридор в Крым
18:34
"Темные дела": в УПЦ МП открестились от незаконного строительства в Киево-Печерской лавре Видео
18:13
Расписка на секс: в Минюсте разъяснили новые правила интима для украинцев Видео
18:05
LP Фото Видео досье
17:52
Названа причина взрыва в киевском ТРЦ Видео
17:33
Кораблекрушение у берегов Турции: выжившие украинцы вернулись на Родину, названы имена Видео
17:32
"Это будет длиться вечно": экс-жена Алиева показала новые фото с побоями Видео
17:09
Олю Полякову в Таиланде "свалил" вирус Видео
17:07
Турецкий гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины Фото Видео
16:50
Трамп похвастался своим жестким отношением к России Видео
16:44
В Минздраве посоветовали, как похудеть после праздников Видео
16:24
В Крыму Россия устроила учения с самоходками, дронами и минометами Видео
16:18
Омбудсмен Рады сказала, как Путин будет использовать захваченных украинских моряков Видео
16:16
"Что случилось с лицом?": Таисию Повалий заподозрили в увлечении пластикой Видео
15:58
"Дома может лаять": в поезде произошел языковой скандал с ветераном АТО Видео
15:54
"Как куколка!": Злата Огневич умилила сеть детским фото
15:49
НАБУ внезапно засекретило информацию по допросу Гройсмана
15:30
В Совфеде РФ оценили предложение Украины об отмене права вето в Совбезе ООН Видео
15:02
Украина потребовала отменить право вето в Совбезе ООН
14:49
Ольга Бузова может представить Россию на Евровидении-2019: сеть в шоке
14:35
Названо число жертв мощного взрыва в Париже Видео
14:23
"Сразу помолодел": Дима Билан удивил фанатов изменениями во внешности
14:05
"Рванула дымовая шашка": в Киеве в торговом центре случилось ЧП
13:48
Максим Галкин публично пристыдил внука Аллы Пугачевой
13:30
Мощный взрыв в Париже: много раненых, жизни части пострадавших — в опасности Видео
13:28
Сколько стоит "томос-тур" Порошенко мнение
12:58
Названы условия, при которых ПЦУ светит статус патриархата Видео
12:42
"Живот втянула, бедная": Каменских раскритиковали за попытку показаться стройнее
12:28
Милевский снова пополнил ряды "Динамо" Видео
12:24
Дронам запретили летать над домом Порошенко
12:06
"Научился ходить": врач рассказал о состоянии чемпиона по армспорту, выжившего в смертельном ДТП Видео
11:45
"Выглядит отвратительно": 73-летняя мама Наташи Королевой нарвалась на критику из-за дерзкого мини
11:35
ВСУ "светит" новейшее турецкое вооружение Видео
11:32
В центре Парижа произошел мощный взрыв
11:17
Почему попытка Нафтогаза победить Газпром обречена на провал мнение
11:10
На Виннитчине в доме найдены мертвыми три человека Видео
11:06
Россия потеряла свой единственный космический телескоп
10:52
Девушка дня Instagram: сексапильная участница группы Serebro Катя Кищук Фото
10:45
"От мороза до +2": какая погода в Киеве ожидается 12-13 января Видео
10:20
Бойня в Керчи: много пострадавших до сих пор находятся в больницах Видео
10:17
Парламент Македонии проголосовал за переименование страны
09:54
Агрессия РФ в Керченском проливе: появились неутешительные новости о раненых украинских моряках Видео
09:49
Генерал ВСУ назвал сроки вступления Украины в НАТО
09:25
"Не миллионы, а три гривны": ЦИК не зарегистрировала кандидатами в президенты еще двух желающих Видео
09:03
СМИ узнали о важном решении РФ по захваченным украинским морякам
08:44
СМИ сообщили о выдвижении дочери Трампа в президенты Всемирного банка
08:29
США оказались на пороге гражданской войны мнение
07:56
Замглавкома Сухопутных войск ВСУ попал в серьезное ДТП
07:31
Константинополь призвал Филарета "осознать свое место в истории" и оставить Епифания в покое
07:14
Когда щедруют и как это делать в 2019 году Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять