Командующий ООС предупредил: Россия хочет пробить сухопутный коридор в Крым

Бойцы ВСУ / Минобороны Украины

Россия планирует продолжить провоцировать конфликт на Донбассе, а также создать сухопутный коридор в аннексированный Крым.

По словам командующего Объединенных сил Сергея Наева, если российские оккупационные силы не атакуют, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт на востоке Украины.

"В настоящее время враг сосредотачивает свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря", - подчеркнул он в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

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Наев также отметил, что Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.

"И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", - добавил командующий ООС.

Отметим, по сообщению пресс-центра операции Объединенных сил, на Донбассе в течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, оккупанты дважды нарушили режим тишины.

Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Вольный на Попаснянском направлении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Ранее стало известно, что в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории.