Операция Объединенных сил (ООС)

В понедельник, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что вместо режима антитеррористической операции (АТО), которая началась в апреле 2014 года, на Донбассе началась операция Объединенных сил. Длившаяся четыре года АТО, по словам Порошенко, выполнила свои задачи.

Президент государства отметил, что, несмотря на изменения формата АТО на ООС, освобождение Донбасса предполагается исключено политико-дипломатическим путем. Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил (ООС) была прописана в законе "о реинтеграции Донбасса", который вступил в силу 24 февраля.

ООС охватывает Луганскую и Донецкую области и азовское побережье. Операцией Объединенных сил назначен руководить генерал-лейтенант Сергей Наев, бывший заместителем руководителя Генштаба ВСУ. Эту должность он занимал с марта 2018 года, а до того проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

Главным отличием ООС от АТО является то, что руководство военными теперь возложено Вооруженные силы Украины, а не на СБУ, как было ранее. Тем не менее, для СБУ, по сути, ничего не изменилось – служба и дальше будет принимать участие в операциях на Донбассе. Также в подчинение ВСУ переходят силы Нацгвардии, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

Зоны

Территории поделены на три цвета, являющиеся маркерами уровня опасности, их границы определяются командованием ОООС:

"зеленая зона" – находиться и передвигаться можно без ограничений;

– находиться и передвигаться можно без ограничений; "желтая зона" – находиться и передвигаться можно при наличии разрешительных документов;

– находиться и передвигаться можно при наличии разрешительных документов; "красная зона" – территория боевых действий, гражданские лица не допускаются.

Районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

В "желтых зонах" по решению командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы. В такие зоны допуск будет регламентироваться пропускной системой. Также привлеченные к ООС силовики в этой зоне будут иметь право:

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований военных и правоохранителей, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий;

задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции Украины;

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из отдельных участков местности и объектов, отбуксировать транспортные средства;

входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

использовать с служебной целью средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Рубеж изоляции

Рубеж изоляции — определенные руководителем ООС участки местности, прилегающие к району проведения операции, район боевых действий. Въезд в такие районы разрешается только через определенные командованием объединенных сил блокпосты.

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил и в район боевых действий являются:

проживание в районе проведения операции Объединенных сил лица, которое пытается въехать (выехать) на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

пересечение линии соприкосновения с целью входа (выхода), въезда (выезда) с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей;

смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции Объединенных сил, что подтверждается соответствующими документами;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в районе проведения операции Объединенных сил;

необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

необходимость выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

освобождение из мест лишения свободы, на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины;

наличие специального пропуска;

осуществление поездок в район проведения операции Объединенных сил для трудовой деятельности, учебы, научной деятельности, с культурной или религиозной целью, оздоровления, сопровождения ребенка в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения и пр.

Специальные полномочия

ВСУ, СБУ, Нацгрвадия, Нацполиця и Госпогрнаслужба получают специальные полномочия, которые могут использовать при проведении мероприятиях и в случаях:

угрозы применения средств поражения, в том числе ракетных войск и артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;

угрозы совершения террористических актов и диверсий;

движения военных колонн;

проведения мероприятий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных сил противника, разминированию местности и объектов, боевой и оперативной подготовки, оперативно-розыскной работы;

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

проверка готовности сил и средств объединенных сил к выполнению задач по назначению;

обеспечение безопасности перемещения и пребывания высшего военно-политического руководства государства, представителей государств-партнеров.

По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, 95% жителей оккупированных и прилегающих территорий не почувствуют никаких изменений в своей жизни от смены АТО на ООС.