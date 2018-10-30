"Серая зона сокращается": волонтер рассказал о продвижении вперед ВСУ на Донбассе

Бойцы ВСУ / Comments.UA

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории, сообщил известный волонтер Юрий Мысягин.

"За последнее время где-то продвинулись на 200-300 метров, где-то на 500, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв. км территории. А где-то вырыли подземные ходы на позиции, вынесенные вперед", - написал он в своем Facebook.

По его словам, если бригада видит перед собой часть серой зоны, на которой есть более лучшая и стратегически выгодная высота, или позиция и её можно занять, и успешно закрепиться - принимается решение о ее занятии.

"На многих участках передовой, серая зона потихоньку сокращается", - добавил Мысягин.

В то же время по словам командующего ООС Сергея Наева, перед украинскими военными в районе проведения ООС не стоит задача продвинуться по линии соприкосновения или освободить определенный населенный пункт.

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"Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения. Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов", - подчеркнул он в интервью "ВВС Украина".

Наев отметил, что Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, но пока у военных не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ установили свой контроль над поселком Шумы.