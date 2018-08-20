ВСУ отбили у боевиков населенный пункт близ Торецка - нардеп

Бойцы ВСУ / Думская

Бойцы ВСУ установили свой контроль над поселмком Шумы, расположенном неподалеку от города Торецк, что на Донетчине.

Соответствующее сообщение в понедельник, 20 августа, на своей странице опубликовал депутат Рады из фракции "Народный фронт" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Завершились создание кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское". Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой "серой зоны", − написал нардеп.

/ Facebook

Напомним, ранее командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказал о том, сколько бойцам ВСУ удалось отвоевать украинской территории.