Командующий ООС рассказал, сколько украинской территории удалось отвоевать бойцам ВСУ

Боец ВСУ в зоне ООС / facebook.com/pressjfo.news

С начала проведения Операции Объединенных сил в зоне военного конфликта на Донбассе 30 апреля 2018-го бойцы ВСУ захватили контроль над 15-ю квадратными километрами украинской территории.

Соответствующую информацию озвучил командующий ООС Сергей Наєв, давая пресс-конференцию в Северодонецке (Луганская область), сообщает "Громадське".

"В ходе стабилизационных действий с начала ведения ООС нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах ведения операции. Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 квадратных километров украинской территории. С учетом населенных пунктов", — сказал он.

Кроме того, Наев рассказал, что бойцы ВСУ неукоснительно придерживаются Минских соглашений и режима прекращения огня, однако всегда "адекватно отвечают на российские провокации".

Напомним, ранее сообщалось о том, что командующий ООС рассказал о ее главном отличии от АТО.