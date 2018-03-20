Генерал рассказал о главном отличии операции Объединенных сил от АТО

Генерал-лейтенант Сергей Наев , занимающий пост командующего Объединенных сил, назвал главное отличие операции ОС от антитеррористической операции.

"Главное отличие- в подчиненности. Если ранее антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сообщил он в интервью агентству "Укринформ".

Кроме того, по словам Наева, от подчиненности зависят и другие вопросы, касающиеся проведения операции.

"Соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно, чтобы, как я отмечал ранее, достичь оперативной цели операции", - подытожил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.