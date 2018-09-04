"Сотни уничтоженных и раненых": офицер ВСУ назвал потери боевиков на Донбассе в 2018-м

На Донбассе в 2018-м были уничтожены более 560 боевиков, сообщил офицер ВСУ / YouTube

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а 894 — получили ранения.

В августе ликвидированы 68 террористов, а 116 — ранены, говорится на странице воина в Facebook.

"Январь: 47 — "200" (уничтоженных — Ред.), 74 — "300" (раненых — Ред.). Февраль: 66 — "200", 71 — "300". Март: 42 — "200", 79 — "300". Апрель: 117 — "200", 190 — "300". Май: 110 — "200", 149 — "300". Июнь: 86 — "200", 47 — "300". Июль: 31 — "200", 68 — "300", — написал офицер.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в Луганской области неизвестная третья сила уничтожила четыре боевые машины пехоты террористов, которые какой-то "умный полководец" противника сконцентрировал в одном месте.