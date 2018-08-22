"Точный огонь третьей силы". На Луганщине уничтожены четыре БМП врага — волонтер

На Луганщине третья сила уничтожила четыре БМП противника, сообщил волонтер / glavnoe.ua

В Луганской области неизвестная третья сила уничтожила четыре боевые машины пехоты террористов, которые какой-то "умный полководец" противника сконцентрировал в одном месте.

БМП были оперативно обнаружены и ликвидированы точным огнем из оружия неизвестного калибра, написал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Помните, несколько дней назад мы писали о том, как в зоне ответственности батальона "Айдар" в районе поселка Желобок неизвестная третья сила обнаружила на линии огня танк оккупантов, который неизвестным калибром был выведен из строя. Так вот, в те же дни, немного в стороне, были обнаружены четыре БМП противника", — отметил активист.

На Луганщине третья сила уничтожила четыре БМП противника, сообщил волонтер / facebook.com/Юрий Мысягин

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" писал, что на Донбассе на протяжении июня воины операции Объединенных сил уничтожили 86 боевиков, также были ликвидированы два командно-наблюдательных пункта врага.