Офицер ВСУ назвал потери боевиков за июнь: десятки уничтожены, более 140 — ранены

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины операции Объединенных сил уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены.

Защитники Украины также ликвидировали две вражеские боевые машины пехоты, один бронетранспортер и два командно-наблюдательных пункта, написал он на своей странице в Facebook.

"21 июня воинами Объединенных сил был тяжело ранен командир батальона боевиков 9 ошпмп ("отдельный штурмовой полк морской пехоты", самопровозглашенной "ДНР" — Ред.) с позывным "Джордж" и командир батальона позывной "Жорик", который до сих пор в критическом состоянии", — отметил автор.

По его данным, "во время активизации боевых действий со стороны российских оккупантов, их провокационных обстрелов и попыток овладения опорными пунктами украинских воинов 27-28 июня, потери составили 19 боевиков и 15 — получили ранения".

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на востоке нашей страны бойцы ВСУ "красиво разнесли в щепки" очередную позицию террористов, воины уничтожили объект, с которого противник открывал огонь.