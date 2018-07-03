Под Авдеевкой "третья сила" уничтожила блиндаж боевиков — волонтер

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что под Авдеевкой Донецкой области "третья сила" уничтожила один из блиндажей боевиков.

Инцидент произошел несколько дней назад в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, написал активист на своей странице в Facebook.

"… в небе появилась неизвестная "третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь в том районе сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами", — отметил Мысягин.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" писал, что на Донбассе на протяжении июня воины операции Объединенных сил уничтожили 86 боевиков, также ликвидированы два командно-наблюдательных пункта врага.