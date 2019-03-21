5 млн украинцев останутся без воды – или всем поднимут тарифы: что случилось

5 млн украинцев рискуют остаться без воды / Вокруг света

Уже с 1 апреля 2019 порядка пяти миллионов украинцев рискуют остаться без водоснабжения. Чтобы этого не произошло, НКРЭКУ придется "срочно установить экономически обоснованный тариф".

Как рассказала вице-президент Ассоциации Укрводоканалэкология Ольга Бабий, до 1 января 2019 года водоканалы должны были заключить договоры на поставку электроэнергии с поставляющими компаниями. Этого требует Закон О рынке электрической энергии.

Однако из-за долгов водников почти на 6 млрд грн трейдеры заключать договоры отказываются.

Читайте такжеДуш вместо ванны: сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019По закону, если предприятие заключить договор не смогло, то поставлять ему электроэнергию будет поставщик "последней надежды". Но тут есть одно "но": его тарифы приблизительно на 30% выше рыночных.

"К сожалению, ситуация патовая. Для того, чтобы 5 миллионов людей имели в кране воду, необходимо срочно собрать заседание Верховной Рады и внести изменения в закон, и продолжить срок временного подключения к поставщику "последней надежды" хотя бы на три месяца", – цитирует Бабий Униан.

Также она настаивает на необходимости заранее проработать алгоритм действий на случай отключения.

"Третье – НКРЭКУ должна срочно установить экономически обоснованный тариф для обеспечения деятельности предприятий, так как сейчас ни одной из организаций эти тарифы не установлены. Это шаги нужно сделать на следующей неделе", – заявил Бабий.

Напомним, с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

Как сообщалось, украинцам разрешили меньше платить за газ с 1 апреля. Нафтогаз снизил цену на газ для населения и промышленных потребителей.