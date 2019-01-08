Новое подорожание: в Киеве планируют повысить тарифы на холодную воду

В Киеве планируют повышение тарифов / rigma.info

В Киеве планируют повысить тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей.

Как сообщили в АО "Киевводоканал", состоялось открытое обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение для "Киевводоканала".

"На заседании НКРЕКУ, которое проводилось в форме открытого слушания 21 декабря 2018 года, были приняты проекты постановлений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем). Таким образом, НКРЕКУ намерена осуществить изменение действующих тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО "АК "Киевводоканал"", - сказано в сообщении.

При этом тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей в Киеве составит 20,832 грн (в т. ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м, из них: 11,268 грн (в т. ч. НДС 1,878 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м, из них: 12,012 грн (в т. ч. НДС 2,002 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 10,200 грн (в т. ч. НДС 1,700 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, в Украине с 1 января вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду в Украине.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.