В Киеве выросли тарифы на холодную воду

Вслед за отоплением и горячей водой дорожает и холодная вода / "УНИАН"

Жители Киева получат сразе две платежки за водоснабжение за октябрь - со старыми и с повышенными на 17,23% тарифами на холодную воду.

"Уважаемые потребители! С 14 октября 2018 года, в соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 1169, для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и отводу холодной и горячей воды", - сообщила пресс-служба ЗАО АК "Киевводоканал".

Учитываются следующие тарифы:

Централизованное снабжение холодной воды - 10,092 грн с НДС за 1 куб.м.;

грн с НДС за 1 куб.м.; Централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб.м.

Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвода холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа.

С 01.10.18 - 13.10.18:

Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн / 1 куб. м.

грн / 1 куб. м. Централизованный водоотвод - 7,936 грн / 1 куб. м.

14.10.18 - 31.10.18:

Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596 / 1 куб. м.

/ 1 куб. м. Централизованное водоотведение - 9,504 / 1 куб. м.

С 23 июня тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составил 16,716 грн, в том числе НДС 2,786 грн.

С целью избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18 и тарифа, который начисляется с 14.10.18.

Общая цена составит:

Централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн / 1 куб. м.

грн / 1 куб. м. Централизованное снабжение холодной воды в октябре - 9,543 грн / 1 куб. м.

грн / 1 куб. м. Централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн / 1 куб. м.

Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах будет размещена в сообщении на оплату услуг. Для расчетов начиная с ноября 2018 применять тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ.

Напомним, ранее КП "Киевтеплоэнерго" обнародовало проект повышения с 1 декабря 2018 года тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Кроме того, также был обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год.