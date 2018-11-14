В Киеве выросли тарифы на холодную воду

За все три услуги - поставка холодной воды, отвод холодной и отвод горячей воды - учтены два тарифа.
Жители Киева получат сразе две платежки за водоснабжение за октябрь - со старыми и с повышенными на 17,23% тарифами на холодную воду.
"Уважаемые потребители! С 14 октября 2018 года, в соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 1169, для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и отводу холодной и горячей воды", - сообщила пресс-служба ЗАО АК "Киевводоканал".
Учитываются следующие тарифы:
- Централизованное снабжение холодной воды - 10,092 грн с НДС за 1 куб.м.;
- Централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб.м.
Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвода холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа.
С 01.10.18 - 13.10.18:
- Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн / 1 куб. м.
- Централизованный водоотвод - 7,936 грн / 1 куб. м.
14.10.18 - 31.10.18:
- Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596 / 1 куб. м.
- Централизованное водоотведение - 9,504 / 1 куб. м.
С 23 июня тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составил 16,716 грн, в том числе НДС 2,786 грн.
С целью избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18 и тарифа, который начисляется с 14.10.18.
Общая цена составит:
- Централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн / 1 куб. м.
- Централизованное снабжение холодной воды в октябре - 9,543 грн / 1 куб. м.
- Централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн / 1 куб. м.
Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах будет размещена в сообщении на оплату услуг. Для расчетов начиная с ноября 2018 применять тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ.
Напомним, ранее КП "Киевтеплоэнерго" обнародовало проект повышения с 1 декабря 2018 года тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.
Кроме того, также был обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год.