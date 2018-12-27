Новое повышение тарифов: у Кличко рассказали о росте цен на квартплату

Киевлян ждет новое повышение тарифов

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года.

Это коснется оплаты обслуживания домов и придомовой территории в связи с ростом тарифов на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.

"Растет цена электроэнергии для эксплуатации лифтов, освещения мест общего пользования согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот факт безусловно повлияет на увеличение стоимости содержания домов", - рассказал Пантелеев.

Как отметила начальник Управления развития ЖКХ КГГА Вера Радченко, повышение цен обусловлено изменением НКРЭКУ в постановление, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

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Она напомнила, что с нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. В свою очередь, это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос, что может привести к тому, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов и отопления.

"Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа нужно согласовать минимум две недели с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать", - пояснила Радченко.

По ее предположению, проблемы могут возникнуть с частными ЖЭКами, когда каждый поставщик по обслуживанию дома будет сам определяться, готов ли он нести убытки, сообщает УНИАН.

"То есть коммунальные ЖЭКи, ОСМД и ЖСК скорее всего будут работать как и раньше, а по информации от ДТЭК, уже 37 частных ЖЭКов написали официальное обращение (к компаниям-поставщикам, – ред.) с просьбой отключить эти услуги по Киеву, чтобы не нести убытки", - добавила она.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.