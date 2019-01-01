В Украине официально выросли тарифы на отопление и горячую воду

Выросли тарифы на тепло и горячую воду / ТелеграфЪ

С 1 января вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду в Украине.

Средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа − 23,5%, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В то же время для киевлян, к примеру, тепло подорожало на 22,7%. Тариф на централизованное отопление и централизованную подачу горячей воды повысился до 964,19 грн за гигакалорию.

Подорожание объяснили ростом цен на газ. Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, в КГГА сообщили о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

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