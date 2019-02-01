Коммунальный сюрприз: киевлян "порадовали" новым тарифом на воду

В Киеве повысили тариф на водоснабжение и водоотвод / kharkov.comments.ua

С пятницы, 1 февраля, в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.

Такое решение связано с тем, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установила новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению, передает пресс-служба Киевводоканала.

Решением НКРЭКУ для Киевводоканала установлены следующие тарифы:

Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн (с учетом НДС 3,396 грн) за 1 кубометр. Из этой суммы - 10,812 грн (с учетом НДС 1,802 грн) за 1 кубометр водоснабжения и 9,564 грн (с учетом НДС 1,594 грн) за 1 кубометр водоотведения;

Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн (с учетом НДС 3,626 грн). Из этой суммы - 11,544 грн (с учетом НДС 1,924 грн) за 1 кубометр водоснабжения и 10,212 грн (с учетом НДС 1,702 грн) за 1 кубометр водоотведения.

Ранее Киевводоканал заявлял, что НКРЭКУ намерена увеличить действующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для АО АК Киевводоканал, а решение об этом было принято в декабре прошлого года после открытого обсуждения проектов постановлений.

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По предварительным заявлениям, тарифы должны были вырасти на 13,9% (с действующего тарифа в 18,288 грн за куб. м), а тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды и водоотведению – на 13,35% (текущий тариф – 19,596 грн).В октябре 2018 года в Киеве повысили тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 17-20%.

Напомним, в Украине с 1 января вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду в Украине.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.