Без денег от государства: что делать украинцам без декларации с врачом

24 марта 2019, 14:01

Постановление Минздрава больше касается больниц, чем пациентов.

больница
Что ждет украинцев, у которых нет декларации с врачом / Униан

В Минздраве уже похвастались, что с 1 апреля 2019 года МОЗ может завершить финансирование пациентов, которые не подписали декларации с врачами.

Эксперт объяснила, что в этом случае делать пациентам, которые по тем или иным причинам не успели подписать такой документ.

"Человек в этот период может работать за границей или уехать в командировку, поэтому не успевает подписать договор. После 1 апреля он без проблем может выбрать педиатра, терапевта и подписать декларацию", – рассказала менеджер Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова в эфире ObozTV.

Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019Постановление Минздрава больше касается больниц, чем пациентов, "поскольку от этого зависит их бюджет: с 1 апреля прекращается финансирование стандартной субвенции, которая была по списках пациентов без деклараций", пояснила она.

"Хотя, врачи говорят, что в клиниках уже даже не принимают это во внимание, а формируют свои бюджеты", – добавила Бубенчикова.

А семейный врач высшей категории Татьяна Рак пояснила телеканалу 24, что в критических ситуациях принимают любого пациента: "Неотложная помощь оказывается однозначно и бесплатно, даже если он пришел без декларации".

Декларация с врачом: сроки

Конечного срока нет: заключать декларацию с врачом можно в любое время.

Более того – при желании сменить семейного врача на другого специалиста это можно сделать в любой момент и абсолютно бесплатно.

По последним данным МОЗ, декларации с семейными врачами подписали уже 26 миллионов украинцев.

Ранее в правительстве утвердили тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи − 370 грн в год за обслуживание одного заключившего декларацию с врачом пациента.

А и.о главы Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала о том, когда пациентам придется оплачивать услуги врачей. По направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен.

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Минздрав декларации медреформа пациенты
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