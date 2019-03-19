Минздрав пустит под нож финансирование украинцев: пациентам грозят "черные" списки

больница / УНИАН

С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения может завершить финансирование пациентов, которые не подписали декларации с врачами.

В Украине на сегодня существует два списка пациентов: "зеленый" и "красный": в первом находятся люди, которые подписали декларации с врачами (на них выделяется 370 гривен ежегодно), а во втором те, кто этого не сделал.

В Кабинете министров зарегистрировано постановление, которое предусматривает, что с 1 апреля врачи будут получать в три раза меньше — по 120 гривен на пациента из "красного" списка. Об этом Укринформу сказал заместитель министра Минздрава Павел Ковтонюк.

В Минздраве считают, что такое решение поможет сэкономить средства, а также стимулирует больницы подписывать договора с Национальной службой здоровья.

При этом одним из основных рисков является вероятность неравного отношения врачей ко своим и не своим пациентам.

"Людям, которые относятся к красному списку, чтобы НСЗУ заплатила деньги за медицинское обслуживание, нужно будет подписать декларацию о выборе врача и они выйдут из списка. Такую декларацию можно подписать в любой момент, в том числе при обращении за медицинской помощью, а также после 1 июля 2019 года. То есть медицинские услуги у таких пациентов не будут финансироваться по остаточному принципу, поскольку врач получит финансирование по зеленому списку от НСЗУ", — подчеркнула народный депутат Ирина Сысоенко.

Читайте такжеСтартовала медреформа: какие услуги будут предоставляться бесплатно

Кроме того, с 1 апреля в Украине полноценно заработает программа Доступные лекарства, когда получить медикаменты можно будет в любой аптеке страны через электронный рецепт, который выписывают семейные врачи.

Отметим, что с июля 2019 года начнет программа Бесплатная диагностика, которая предусматривает в которых могут принять коммунальные и частные поликлиники, а также поликлинические отделения при больницах.

При этом в программу войдут более 50 медицинских услуг — анализов, инструментальных исследований (рентгены, УЗИ и другие) и услуги узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит НСЗУ.

Напомним, ранее в правительстве утвердили тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи − 370 грн в год за обслуживание одного заключившего декларацию с врачом пациента.