Бесплатные лекарства, диагностика и электронный формат: в Украине стартует новый этап медреформы

28 декабря 2018, 09:42

Объем медицинских услуг будет определен с учетом потребностей пациентов.

больница
В Украине анонсировали второй этап медреформы / УНИАН

В 2019 году в Украине запускается гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине.

По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, объем медицинских услуг будет определен с учетом потребностей пациентов, защиты от катастрофических расходов, клинической целесообразности, экономической эффективности и обеспечения равного доступа к услугам.

Также начнется переводить в электронный формат медицинских карт, рецептов, направлений и больничных.

"Это определенный перечень услуг, который будет покрывать все уровни помощи: первичная, специализированная, амбулаторная, стационарная, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - подчеркнула Супрун в Facebook.

Кроме того, по программе Бесплатная диагностика по направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу Деньги за пациентом.

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Как отмечает Сегодня, украинцы с астмой, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать препараты бесплатно либо за небольшую доплату.

Однако люди в соцсетях жалуются, что аптеки порой не хотят выдавать лекарства по программе мотивируя тем, что не получили на них финансирование на этот год.

На сегодня "Доступные лекарства" включают 261 препарат. Из них 59 – полностью бесплатные, а за остальные 202 надо доплачивать. Каждый год количество медикаментов в программе увеличивается. Когда "Доступные лекарства" стартовали, в программе были 153 препарата.

Врач выписывает не конкретный препарат, а действующее вещество. Пациент сам выбирает в аптеке среди препаратов, которые содержат ключевой компонент.

При этом получить лекарство можно в аптеке, но только по рецепту врача. Сначала доктор должен подтвердить диагноз. Если требуется медикаментозное лечение, то на специальном бланке он напишет действующее вещество. Рецепт действителен 30 дней, без него за препарат придется рассчитаться по полной стоимости.

В аптеке человеку предложат самый дешевый препарат. Если пациент захочет купить более дорогой медикамент, он может заплатить только разницу в их стоимости.

В 2019 году лекарства будут выдавать по новым правилам

В апреле 2019 года в Украине введут электронные рецепты – врач будет выписывать пациенту лекарства в электронной системе. Так в аптеке смогут проверить, настоящий ли рецепт у человека.

В 2019-м все поменяется. "Доступными лекарствами" будет заниматься Национальная служба здоровья. Она будет подписывать с аптеками договора и уже напрямую возмещать стоимость лекарств, которые получили украинцы. Когда заработает новая система, лекарства можно будет получить в любом городе, без привязки к месту проживания.

Напомним, ранее в правительстве утвердили тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи − 370 грн в год за обслуживание одного заключившего декларацию с врачом пациента.

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