В Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019

Осенний призыв-2018 / УНИАН

Кабинет министров принял распоряжение об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, согласно которому призыва в апреле-июне 2019 подлежат почти 19 000 человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта, сообщает Минобороны.

Согласно документу, весной призыва подлежат 18 752 граждан Украины.

"Из них в Вооруженные Силы - 9000 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек, Государственной пограничной службы - 4000 человек, Национальной гвардии - 5152 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко увеличил сроки призыва на срочную службу. Позднее в Генштабе ВСУ объяснили причину такого решения. Далее эксперт дал разъяснение по существу для призывников.