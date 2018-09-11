В Генштабе ВСУ объяснили, почему продлен призыв на срочную службу

Призывные комиссии смогут качественнее делать свою работу, подчеркнули в Генеральном штабе нашей армии.
В Украине продление призыва на срочную военную службу обусловлено, прежде всего, увеличением численности призывников для комплектования сил Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Призыв продлили для рационального распределения нагрузки на призывные и военно-врачебные комиссии, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"… продление срока призыва позволит призывным комиссиям качественнее провести мероприятия по изучению, прохождению медицинского осмотра, подбору и назначению призывников в команды вышеуказанных воинских формирований", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ, которым в текущем году предполагается продление срока призыва на срочную военную службу с двух до трех месяцев.