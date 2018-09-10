Порошенко увеличил сроки призыва на срочную службу

ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко увеличил сроки призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев.

Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на соответствующий указ №274 с изменениями от 10 сентября.

До этого призывы были запланированы на апрель-май и октябрь-ноябрь. Теперь призыв продлен также на декабрь, т.е. пригодные к военной службе мужчины от 20 (на день отправления в воинскую часть) до 27 лет будут призваны в октябре-декабре.

Накануне Порошенко затруднился ответить на вопрос о сроках установления мира в Украине.

"Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за ее будущее", - сказал он.