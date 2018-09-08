Порошенко спросили, когда в Украине наступит мир

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко затруднился ответить на вопрос о сроках установления мира в Украине.

"Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за ее будущее", - сказал Порошенко во время визита визита в Житомир по случаю Дня города, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, скорость наступления мира зависит от "силы нашей армии", "силы международной солидарности вокруг Украины" и "жесткости санкций по отношению к стране-агрессору".

При этом мир на условиях капитуляции не приемлем ни для него, ни для страны.

"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх - это не мир для Порошенко и не мир для Украины", - категорично заявил президент.

3 сентября Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.