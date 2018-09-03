Курс в ЕС и НАТО: Порошенко внес в Раду поправки в Конституцию

Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.

Об этом заявила представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко, передает РИА Новости.

"Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины. Изменения будут внесены в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и Кабмина по закреплению европейского и евроатлантического направления", - сказала Луценко на заседании в ходе согласительного совета.

Также Порошенко внес предложение, которое предполагает исключение из Конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды.

"Еще один важный момент. Предлагается внести изменения в части пребывания Черноморского флота на территории Украины, на территории АРК, который является украинской территорией. Соответственно президентом будет предложено внести такие изменения", - отметила она.

Накануне Порошенко заявил, что Киев не намерен вводить военное положение на территории Донбасса.