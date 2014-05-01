В Украине возобновлен призыв в армию.

Об этом говорится в подписанном и.о. президента Александром Турчиновым указе "О мерах по повышению обороноспособности государства", опубликованном официальным сайтом главы государства.

В указе отмечается: "Учитывая дальнейшее обострение общественно-политической ситуации на востоке и юге Украины, факты неприкрытой агрессии, активизации действий незаконно созданных вооруженных формирований пророссийского направления, захвата и блокирования зданий органов государственной власти, органов военного управления, воинских частей, транспортных коммуникаций в Донецкой и Луганской областях, что представляет угрозу посягательства на территориальную целостность, вмешательство во внутренние дела Украины со стороны Российской Федерации, и с целью поддержания Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в боеспособном состоянии, наращивания их способности давать адекватный ответ реальным и потенциальным угрозам Украине, проведение, в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" в 2014 году "в установленном порядке призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования Украины годных по состоянию здоровья к военной службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 25-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу".

Указ опубликован в "Официальном вестнике Президента Украины" 1 мая 2014 года и уже вступил в силу.

Напомним, на востоке Украины продолжаются провокации пророссийских сепаратистов и террористов: больше читайте в спецтеме "Главреда".